حسن العسيري: "استفدت كثيراً من مقلب رامز جلال لكن مش عايز أشوفه تاني"

قال الفنان والمنتج السعودي حسن عسيري، إن مشاركته في برنامج «رامز مجنون رسمي»، تقديم الفنان رامز جلال المذاع على فضائية «إم بي سي مصر» كانت مفاجأة.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» تقديم الإعلامي شريف عامر، أن مشاركته في برنامج رامز جلال ساهمت في تعريف الجمهور المصري به ومقلب البرنامج كان قاسياً في البداية وأنه تعامل معه بواقعية وتقدير شديد لمجهود التحضير والإنتاج.

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وسخر من إنتاجه عملاً سينمائياً يشارك فيه رامز جلال، قائلاً: «مش عايز أشوفه تاني ورامز إنسان راقٍ وكنت أرى في عيونه القلق عليا وأن قلبه معي أثناء المقلب وعرفت الجمهور المصري أكتر بعد مشاركة في البرنامج».

وأكد أن السوق المصرية واسعة ويجب أن تكون هناك مساحة أكبر لظهور وجوه فنية جديدة وشابة، مضيفاً: «مصر ولادة بالفنانين ولم أتوقع رد فعل الجمهور عن نجاح مسلسل ونسني في ظل الأعمال الدرامية الكثيرة والكبيرة».

