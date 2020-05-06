احمد سعد عن نفقة سمية الخشاب: "هتاخدها دي حاجة لله" (فيديو)

كشف الفنان أحمد سعد أنه لن يتزوج من الوسط الفني مرة أخرى، قائلاً: «قضينا على فكرة الزواج من الفنانات».

وسخر من زواجه بالفنانة سمية الخشاب خلال لقائه ببرنامج «MBC Trending» المذاع على فضائية «MBC4»، قائلاً: «قضت على جميع الأفكار!».

وعن الدعاوى القضائية بينه وبين طليقته الفنانة سمية الخشاب، أكد أحمد سعد: «الدعاوى القضائية تنظرها المحكمة، وسأعطيها حقها، فهذا أمر كتبه الله عليَّ، وهي علاقة بيني وبين ربنا، ودي حاجة لله».

ودافع الفنان عن مؤدي المهرجانات حسن شاكوش قائلاً: «بحبه جداً، فهو شخص محترم، وأحترم أداءه وغناءه، وكلمات أغانيه تخلو من الإسفاف، وحسن مغنٍ وليس مؤدياً».

وكانت محكمة جنح أسرة سيدي جابر بالإسكندرية، أجلت الدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب، ضد طليقها الفنان أحمد سعد في قضية النفقة والعدة، لجلسة 30 مايو المقبل إدارياً؛ بسبب تعليق جميع الجلسات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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