صفاء سلطان تدخل السجن بعد ضربها لجارتها!

عاشت الممثلة صفاء سلطان دور المرأة المطعونة من قبل جارتها، حيث كشفت عن مواهبها التي تمتلكها ضمن فقرة "عيش الدور" على تلفزيون "الآن"، الذي تقدمه الزميلة فرح ياسمين، ويكون في نهايته عبرة أو رسالة للمشاهدين.

فرح طلبت من سلطان أن تعيش الدور على الهواء مباشرة، بعد أن أرسلت لها عنوانا، لتجتهد سلطان بتأديته.

سلطان تكلمت باللهجة المصرية، وعرفت عن نفسها باسم "سنية عادل أحمد" من مصر، التي دخلت السجــن بعد ضربها لجارتها.

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وقالت سلطان إن السبب وراء ذلك هو خيانة جارتها لها، بعد إعطائها كافة أسرارها عن الشخص الذي كان من المفروض أن يصبح عريسها.

سلطان قالت إنها غير نادمة على ما فعلته بجارتها ودخولها السجن بل على العكس تماما، فهي تؤمن بأن هذه الناس لا يمشي معها إلا لغة الضرب.

وختمت فرح الفقرة بطلب من المشاهدين البعد عن العنف بكافة أشكاله.

الجدير بالذكر أن سلطان تطل خلال الموسم الحالي من رمضان 2020 عبر عدة أعمال منها "الحرملك" بجزئه الثاني، والمسلسل البدوي "رياح السموم"، و"ببساطة"