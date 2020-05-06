كاريس بشار ترد على هجوم نادين نجيم بطريقة راقية وخلوقة

انتشر تصريح ملفّق بحق النجمة نادين نجيم على مواقع التواصل الاجتماعي ادّعى أنها لا ترى تمثيل الفنانة كاريس بشار مقنعًا. كاريس من جهتها ردّت: "أنا صدمت بالأخذ والرد على الموضوع من قبل رواد السوشال ميديا، السيدة نادين نفت الموضوع ولكن لو فرضنا أن الموضوع حصل ألا يحق لها التعبير عن رأيها!!!... إحنا ممنوع نعبر عن رأينا! كل حد حر يحكي إلي بدو إياه ويعبر بطريقتوا".

وبذلك تكون كاريس قد أعلنت رسمياً عن عدم وجود أي خلاف بين الممثلتين. Advertisements يشار إلى أن الفنانة كاريس بشار تشارك في السباق الرمضاني للعام 2020 من خلال مسلسل "سوق الحرير".

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