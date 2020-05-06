أدهش الممثل المصري أحمد زاهر الجمهور وأثار حيرتهم واستغرابهم بعد أن قام بتحريك أذنيه بطريقة غريبة في أحد المشاهد في مسلسل "البرنس". Advertisements في التفاصيل ظهر أحمد الذي يجسد دور فتحي، وهو يكشف لزوجته فدوى (روجينا)، عن سبب كرهه لشقيقه رضوان أي محمد رمضان، ضمن أحداث مسلسل البرنس، وعلى الرغم من أدائه القوي في المشهد، إلا أن ما أثار استغراب المشاهدين في إحدى اللقطات، هو كيف حرّك أذنيه بشكل ملفت، فإنتشر المشهد على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير بعد نهاية الحلقة.

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كانت هذه تفاصيل خبر أحمد زاهر يحرّك أذنيه بطريقة غريبة ويثير دهشة الجمهور في "البرنس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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