ميرهان حسين تتحوّل إلى نوال الزغبي بالصور والفيديو

ظهرت الفنانة ميرهان حسين وهي تقلّد الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بفيديو نشرته على حسابها في موقع انستغرام. وقامت الميرهان بتقليد شخصية الزغبي من خلال المكياج والستايل، وقد بدت تشبهها إلى حد كبير، وغنت مقطعا من أغنيتها "عينيك كدابين" لكن مع تغيير كلماتها. Advertisements وقد عرفت ميرهان بمهاراتها في وضع المكياج لتتحول إلى شخصيات فنية، فقد سبق وبرعت بتقليد شخصية فيفي عبده. يذكر أن آخر أعمال عرضت لميرهان حسين كات مسلسل "ختم النمر" بطولة أحمد صلاح حسني ونسرين طافش، إسلام جمال،تامر ‏شلتوت، ‏عفاف شعيب، ومن إنتاج "سينرجي"، وتأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج‎.

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