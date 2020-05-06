ساندرا بولوك تنقل صناديق الموز بنفسها.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

التقطت عدسات المصورين، مجموعة من الصور للنجمة والممثلة الأمريكية ساندرا بولوك وهي ترتدي الكمامة والقفازات أثناء تواجدها بمنزل أحد الأصدقاء حيث ذهبت لتنقل صندوق من الموز أهداها اياه، وظهرت بإطلالة كاجوال وهي تقوم بنقل صندوق الموز بنفسها إلي السيارة إلتزاما بقرارات التباعد الإجتماعي.

ومن جانبه فقد أكد الكاتب جوش مالرمان أنه بصدد انتظار صدور الجزء الثانى من رواية “صندوق الطيور” أو Bird Box، والتى تم تحويلها إلى فيلم سينمائى، من بطولة النجمة العالمة ساندرا بولوك وقال جوش مالرمان إنه منذ تم عرض فيلم Bird Box على Netflix ، وهو يفكر فى إعادة النظر في شخصية الفتاة Malorie، التى ظهرت فى الفيلم، مضيفا: “أردت التعرف على Malorie بشكل أفضل، فى نهاية الفيلم، التفتت إلى فتاتى أليسون وقلت: “أريد أن أعرف ما سيحدث بعد ذلك!.

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وأشار جوش مالرمان إلى أن أغلب المشاهدين حينما يلتقون به، دائما ما تتعلق الأسئلة، بـMalorie، أو ما حدث مع Boy and Girl، مضيفا: لكن بقدر ما أهتم بالفتى والفتاة، فهذه ليست قصتهم. “عالم الطيور” وهو قصة Malorie، وأردت معرفة المزيد عنها” ويشار إلى أن رواية المأخوذ عنها فيلم Bird Box نشرت فى عام 2014، وقامت Netflix بتحويلها إلى فيلم سينمائى، وأصبح كواحد من أكثر الأفلام شعبية حتى الآن.

وتدور أحداث فيلم فيلم Bird Box حول امرأة تمر بعدد من الأحداث الصعبة مع مجموعة من اﻷطفال وهم معصوبو العينين وعليهم أن يشقوا طريقهم عبر أحد اﻷنهار، ويشارك فى بطولته عددا كبيرا من النجوم العالمين أبرزهم ساندرا بولوك وتوم هولاندر وسارة بولسون وروزا سالازار وجاكي ويفر وغيرهم، وتصل مدة عرض الفيلم إلى 117 دقيقة .