رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
لقى الفنان السورى عدنان كدرش مصرعه متأثرا بطلقات رصاص التى استخدمت نتيجة شجار بين شباب بحي الناعورة بمدينة إدلب.
وكشفت الشرطة السورية عن بعض تفاصيل الحادث الذى وقع في نهار رمضان وكان بسبب شاب كان يشرب السجائر قبل الفطار وهو ما تسبب في نشوب شجار بينه وبين مجموعة أخرى من الشباب.
لم يكن للفنان عدنان أى دخل فى الشجار ولكن كان متواجدا فى مكان الحادث وأثناء الشجار تلقى عدنان رصاصة ولقى مصرعه فى الحال.
يذكر أن كدرش يعد أحد الفنانين الذين رسموا لوحات رُفعت أثناء الاحتجاجات في سوريا، كما رسم لوحات جدارية في شوارع إدلب، وعمل في مركز الفنون التشكيلية.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب سيجارة في نهار رمضان.. مصرع الفنان السوري عدنان كدرش بطلق ناري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.