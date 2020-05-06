بريتني سبيرز تهنئ والدتها بعيد ميلادها.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

هنأت النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة بريتنى سبيرز، والدتها بعيد ميلادها، وذلك عبر حسابها بموقع الصور “إنستجرام”، ونشرت صورة تجمعهما، معلقة عليها قائلة: يوم ميلاد سعيد يا أمي.. لقد تشاركنا أفضل الضحكات المعروفة للبشرية.

وعلى جانب أخر، كشفت النجمة الأمريكية أنها تسببت في حرق صالة الألعاب الرياضية الخاصة بها في المنزل بسبب إشعالها شمعتين، مشيرة إلي أنها لم تظهر فيها منذ حوالي 6 أشهر، وأن الحادث كان أمرًا مروعًا.

وقالت بريتني سبيرز، من خلال مقطع فيديو من برنامجها التعليمي الخاص بالتمارين: “لقد كان حادثًًا، مررت بجوار باب صالة الألعاب الرياضية ممسكة بالشموع، بينما انطلقت بعد سماع الإنذار ولم يصب أحد أثناء الحادث الخطير.

وتابعت بريتني سبيرز : مرحبًا، أنا في صالة الألعاب الرياضية الآن، لم أكن هنا منذ ستة أشهر لأنني أحرقت صالة الألعاب الرياضية للأسف، ولم يبقى سوى قطعتين من المعدات، وسأريكم ما أفعله خلال هذه الفترة”.

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وتعيش النجمة بريتنى سبيرز، حياة غير مستقرة خلال تواجدها بالحجر المنزلى الذاتى خوفا من انتشار فيروس كورونا “covid 19”، حيث كشفت المطربة البالغة من العمر 38 عاما أنها فقدت الكثير من وزنها خلال هذه الفترة كونها تعيش بعيدا عن صديقها سام اصغرى.

ونشرت بريتنى سبيرز على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير “إنستجرام” التى تضم أكثر من 24.1 مليون شخص عدة صور لها، وعلقت على الصور قائلة: لقد تم الحجر الصحي منذ أن عدت من ولاية لويزيانا قبل أسابيع .. لذلك لم أر صديقي سام اصغاري وكأنه عمر كامل، لقد فقدت فى الواقع وزنى بسبب اننى أفتقد سام، فأصبحت “البنطلونات” والشورتات “لا تناسبنى”.

وكانت بريتنى سبيرز، قد وقعت مؤخرا ضحية للشائعات حيث انشرت تساؤل هل يمكن أن تؤدي إصابة قدم بريتني إلى إنهاء حياتها المهنية؟ وهو ما جعل سبيرز تتصدر المواقع والصحف الفنية بكثافة.