خطأ يثير سخرية الجمهور في مسلسل "ليالينا 80".. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من حلقة للمسلسل المصري "ليالينا 80" وتظهر فيه فتاة من الكومبارس وهي تمشي في الشارع مُرتدية حذاء كبيرا بشكل واضح جدًا.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو ساخرًا من ظهورها بهذا الشكل، وكيف أن المخرج لم ينتبه للأمر، فيما علق البعض أن إدارة الإنتاج أرادت التوفير ولم تتوقع أن يتمكن المشاهدون من رصد المشهد.

ومن أبرز التعليقات على الفيديو: "هو المخرج خد باله من الجزمه الي البنت لابساها ورا دي ولا دي كانت موضة ولا الإنتاج قال يوفر وكده".

واستطاع مسلسل "ليالينا 80" الذي تدور أحداثه في فترة الثمانينات من تحقيق نسبة مشاهدة عالية وحجز مكانة له من ضمن المسلسلات الأفضل هذا الموسم.

وتتناول أحداث العمل قصة هشام، الذي يعود من العمل بالخليج وتتغير حياته بعد حادث سيارة تتعرض له ابنته جميلة مع السائق راضي، ويبدأ في ملاحظة ما لا يعلمه عن زوجته مريم.

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وأكثر ما زاد من جاذبية المسلسل هو اهتمامه بتفاصيل فترة الثمانينات سواء من ناحية الموضة والأغاني حتى أن تتر العمل حرص صناعه على أن يتناول هذه الفترة الزمنية مما زاد من نجاح المسلسل.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من إياد نصار، غادة عادل، خالد الصاوي، صابرين، محمد عادل، نهى عابدين، منة عرفة، نورهان وهو من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح، وشادي عبدالسلام.

وتمكن الفنان خالد الصاوي بشكل خاص من لفت الأنظار من خلال شخصية جلال ارسطو مدرس الفلسفة والأخ الأكبر للفنان إياد نصار، والذي يعيش حالة حزن بسبب وفاة زوجته في حادث أليم ما يجعله يتعلق بها أكثر، ليصبح يتخيلها وهي تشاركه كافة تفاصيل حياته، وعندما يشعر بمشاعر خاصة نحو رقية التي تجسد شخصيتها الفنانة صابرين يلجأ إلى روح زوجته المتوفية للحديث معها عن إعجابه برقية.

يُشار إلى أن الفنان المصري كان قد غاب عن الدراما منذ سنوات وتحديدًا منذ عام 2016 الذي قدم فيه مسلسل "هي ودافنشي" إلى جانب الفنانة المصرية ليلى علوي، وحل الصاوي مؤخرًا كضيف شرف في فيلم "الفيل الأزرق 2" إلى جانب كريم عبدالعزيز وهند صبري.