شاهد .. شبيهة ” نيللي كريم ” تخطف أنظار متابعي مواقع التواصل الإجتماعي

كتب امير فتحي في الأربعاء 6 مايو 2020 05:59 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لشابة مصرية تدعى ” داليا العربي ” والتي تشبه إلى حد كبير الفنانة ” نيللي كريم ” . وظهرت داليا العربي على الرغم من ارتدائها للحجاب تشبه نيللي كريم في الكثير من ملامحها وشكل عينيها ولونها . وتفاعل المتابعون على الصورة والذين أشادوا بجمالها وبوجه الشبه الكبير بينهما .. وعلقت داليا على ذلك قائلة : ” مش بروح مكان إلا لما يتقال إني نسخة من نيللي كريم و بيسموني نيللي كمان ” . وتابعت : ” شكرا جدا لكلامكم الجميل و أنا زيكم مستنية الجميلة نيللي تشوفها .. الشبه فعلا يخوف وصدقت خلاص إني شببها .. لو جبت بنوتة هسميها نيللي ” . Advertisements

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