بعد اسبوع من العرض..سر اختفاء محمد هنيدي من إعلان فودافون !

كتب امير فتحي في الأربعاء 6 مايو 2020 05:59 مساءً - بعد مرور أكثر من اسبوع على نشر الإعلان الدعائي الخاص بشركة “فودافون” الذي شاركت به في السباق الرمضاني الجاري 2020، والذي ضم عددا من نجوم الفن والكُرة، فوجئ المشاهدون بإختفاء الفنان “محمد هنيدي” من الإعلان وتساءل البعض عن السبب .

حيث اختفي هنيدي من الإعلان التليفزيوني فقط المذاع على القنوات الفضائية، أما بقية المنصات الأخرى فيذاع الإعلان من خلالها كاملاً .

وصرح مصدر مسؤول من داخل شركة فودافون مصر أن الإعلان معتمد على فكرة cut-downs أو تقطيع عدد المشاهد تدريجياً خلال الشهر.مما يترتب عليه قطع جزء من الإعلان كل فترة وعودة جزء آخر، وهذا تسب في عدم وجود مشاهد هنيدي، مؤكداً أن هذا سيحدث مع باقي النجوم وستعود مشاهد هنيدي وتختفي مشاهد نجوم آخرين .

يُذكر أن آخر أعمال هنيدي الفنية مسلسل “أرض النفاق” الذي تم عرضه علي الشاشات في عام 2018، حيث لعب هنيدي بطولته مع هنا شيحة ودلال عبد العزيز وسامي ‏مغاوري ‏ومحمد ثروت وليلى عز العرب وسلوى محمد علي ومحمد محمود، سيناريو وحوار أحمد عبد الله، ومن إخراج ماندو العدل‎.‎