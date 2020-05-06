الفنان الكويتي فيصل الراشد يروي تفاصيل معاناة والده المريض بالسرطان ورفض المستشفى استقباله

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبر الفنان الكويتي فيصل الراشد عن غضبه الشديد بعد رفض أحد المستشفيات استقبال والده مريض السرطان.

الراشد كتب: “#باسل_الصباح اليوم كان موعد أبوي عند الدكتور عبدالسلام النجار ورفضوا يدخلونه وقالوا ان الطاقم الطبي مجاز وان جميع مرضى السرطان تم تأجيل مواعيدهم لإشعار آخر !! وهذا ابوي مرجع دم الآن وما في عناية منزلية تعالج أبوي.. اقسم بالله لو صار له شي انا الي باخذ حقه”.

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الفنان الكويتي عاد وطمأن متابعيه بعد فترة قصيرة، معلنا انتهاء الأزمة، حيث كتب، على حسابه الخاص على موقع “تويتر”: “يا جماعة اطمنكم إن الوالد تم نقله وإسعافه لمستشفى بدربة الأحمد قبل شوي”.

وأضاف: “لله الحمد أولاً.. وثانياً لكل اللي دعوا لوالدي بالشفاء ووصلوا صوتي، وأخيرا للاستشاري عبدالسلام النجار لسرعة تجاوبه في إدخال أبوي المستشفى.. الله لا يوريكم مكروه وتقبل الله طاعتكم”.

وفيصل الراشد مغني وملحن كويتي، بدأ مسيرته الفنية عام 1996 بألبومه الأول «من درى بك»، و اتسم طابعه الغنائي بالأغاني الكوميدية والمرحة، ومنها: «الشنطة» و«أوريكم فيه»، وعلل الفنان الكويتي اتجاهه للأغاني الكوميدية بأن الناس بحاجة الى الأغنية الكوميدية، لأنهم سئموا الأغاني المشحونة بالحزن والشجن.