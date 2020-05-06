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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحي: أرفض تسمية الأطباء بالجيش الأبيض والان مع التفاصيل
الأربعاء 6 مايو 2020
قال الفنان محمد صبحي إنه لا يصح أن يظهر الفنانون على الشاشة في هذا التوقيت لنصح الناس أن يغسلوا أيديهم وأنه رفض أن يظهر لتوجيه الناس لهذا السلوك لأن هذا الدور كان لابد أن ينفذ خلال السنوات الماضية مثلما فعل هو في أعماله.
أضاف صبحي في لقاء عبر الإنترنت مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج القاهرة الآن على قناة الحدث أنه لا يصح أيضًا أن ينصح الفنان جمهوره بالالتزام بالحظر المنزلي في حين أنه لم يلتزم به أولًا، لافتًا إلى أن جيش مصر معروف وأنه غاضبًا من إطلاق اسم الجيش الأبيض على الأطباء قائلا: ومتوقلوليش بقى الجيش الأبيض والأحمر والأصفر، لا دول أطباء وممرضين أجلاء اسمهم كده جيشنا العظيم اسمه جيش.
يشار إلى أن أخر أعمال صبحي كانت مسرحية خيبتنا التي تتناول أحداث الساحة العربية والعالمية وتأثير التقدم العلمي في علم الجينات والاستنساخ على المواطنين بالعالم العربي والأمريكي، وتدور في إطار كوميدي غنائي استعراضي يجسد فيه صبحي شخصية الدكتور يائس العالم في علم الجينات.
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