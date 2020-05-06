محمد صبحي: أرفض تسمية الأطباء بالجيش الأبيض

الأربعاء 6 مايو 2020

قال الفنان محمد صبحي إنه لا يصح أن يظهر الفنانون على الشاشة في هذا التوقيت لنصح الناس أن يغسلوا أيديهم وأنه رفض أن يظهر ‏لتوجيه الناس لهذا السلوك لأن هذا الدور كان لابد أن ينفذ خلال السنوات الماضية مثلما فعل هو في أعماله.‏



أضاف صبحي في لقاء عبر الإنترنت مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج القاهرة الآن على قناة الحدث أنه لا يصح أيضًا أن ‏ينصح الفنان جمهوره بالالتزام بالحظر المنزلي في حين أنه لم يلتزم به أولًا، لافتًا إلى أن جيش مصر معروف وأنه غاضبًا من إطلاق ‏اسم الجيش الأبيض على الأطباء قائلا: ومتوقلوليش بقى الجيش الأبيض والأحمر والأصفر، لا دول أطباء وممرضين أجلاء اسمهم ‏كده جيشنا العظيم اسمه جيش.‏

يشار إلى أن أخر أعمال صبحي كانت مسرحية خيبتنا التي تتناول أحداث الساحة العربية والعالمية وتأثير التقدم العلمي في علم ‏الجينات والاستنساخ على المواطنين بالعالم العربي والأمريكي، وتدور في إطار كوميدي غنائي استعراضي يجسد فيه صبحي ‏شخصية الدكتور يائس العالم في علم الجينات‎.‎