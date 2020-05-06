شكرا لقرائتكم خبر عن تزوجت من نجل فنان شهير واعتزلت الفن منذ ساعات.. معلومات عن نهى عابدين والان مع التفاصيل

الأربعاء 6 مايو 2020 عتزلت الفنانة نهى عابدين، الفن بشكل نهائي، بحسب تدوينة لها عبر "فيس بوك"، وبالرغم من قلة أدوارها إلا إنها استطاعت أن تترك بصمتها في الأدوار التي قدمتها.

ويستعرض "مصراوي" 9 معلومات عن الفنانة نهى عابدين: - من مواليد عام 1988 بمحافظة الإسكندرية. - التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 2010. - بدأت مسيرتها الفنية بفيلم "سفارى"، ومسلسل "طوق النجاة" عام 2010. Advertisements - في رمضان عام 2013 قدمت برنامج كوميدي وهو "فلفل شطة". - عام 2014 تزوجت من حازم زيدان نجل الفنان السوري الشهير أيمن زيدان، وأنجبت منه ابنها الوحيد "أيمن". - قدمت عدد من الأعمال الفنية أبرزها: "برا الدنيا"، "سيدنا السيد"، "كاريوكا" ، "ميراث الريح"، "فرق توقيت"، "ونوس" ، "حلاوة الدنيا"، "الشارع اللي ورانا" ، "طلعت روحي". - انفصلت عن زوجها عام 2017، واستقرت في مصر مع ابنها. - تشارك نهى عابدين بمسلسلي في رمضان الحالي وهم: "أتنين في الصندوق"، "ليالينا 80".

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