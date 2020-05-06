شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تشيد بموقف هشام سليم تجاه نجله "نور" والان مع التفاصيل

الأربعاء 6 مايو 2020 أشادت الفنانة اللبنانية إليسا، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، بموقف الفنان الكبير هشام سليم، تجاه ابنه "نور" العابر جنسيا.

وكتبت: "شو حلو بهالزمن يكون في أشخاص بوعي وحكمة هشام سليم، ليكونوا مثال بنقل مجتمعنا لمرحلة التقبل والاحترام والمصالحة مع النفس". Advertisements وتابعت: "كل التقدير لهالنجم اللي أعطى مثال احترام للإنسان، وحرية خياراته رغم ظلم المجتمع، وتحية أكبر لنور". وكان النجم هشام سليم قد أعلن في لقاء مع برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، عن تحول ابنته "نورا" لذكر، وأكد أنه يتقبله ويحترم ميوله ورغباته.

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