محمد وزيري يعلق علي اتهام هيفاء وهبي له بالسرقه

الأربعاء 6 مايو 2020

أكد المنتج والفنان محمد وزيري أنه لا يعرف شيئاً علي الإطلاق عن المحضر الذي حررته الفنانة هيفاء وهبي ضده في تصريح صحفي.



وأضاف وزيري أنه تفاجئ مثله مثل الآخرين بالأخبار الذي تم تداولها حاول اتهام هيفاء وهبي له بسرقة 63 مليون جنيهاً من أموالها الخاصة.

وأكد وزيري أن المحامي الخاص به سيبدأ في أتخاذ خطوات الساعات المقبلة لمعرفة تفاصيل المحضر الذي حررته هيفاء ضده.

وأنهى وزيري حديثه مؤكداً أنه لم يتولى إدارة أعمال هيفاء وهبي طوال الفترة الماضية.

Advertisements

وكانت هيفاء وهبي حررت عن طريق محاميها بمصر المستشار القانوني ياسر قنطوش، يحمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر، ضد مدير أعمالها السابق محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بمحمد وزيرى.

واتهمت هيفاء وهبى في المحضر مدير أعمالها السابق، بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه من ممتلكاتها بعدما أن عقدت معه توكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمى الحفلات.

جدير بالذكر أن محمد وزيري هو منتج فيلم هيفاء وهبي الأخير أشباح أوروبا والذي كان مقرر عرضه في عيد الفطر لكن تم تأجيله بسبب فيروس كورونا.

ويشارك في أشباح أوروبا إلى جانب هيفاء وهبي كل من أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة، ومن تأليف كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ‏ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقي.