من أجل ابنه... رسالة هشام سليم للمجتمع

الأربعاء 6 مايو 2020

وجه الفنان هشام سليم رسالة لنجله نور مؤكدا أنه مر بمرحلة صعبة وهي إعلانه عن حالته، لكنه سيمر بمرحلة أصعب خلال الفترة المقبلة.



حذر سليم نجله خلال لقاء في برنامج جعفر توك موضحا أنه سيمر بمرحلة قاسية من فكرة تقبل المجتمع له وأن يجد عملا، مشيرا إلى سعادته لأنه صديقه ويستطيع مساعدته وتوجيه النصائح له، لكن أهم شيء أن يقف على قدميه ويستطيع المواجهة.

وأكد هشام سليم أنه لن يوجه رسالة لأي شخص لن يتقبل ابنه، لأن الرفض مبني على أشياء تربى عليها ولن يستطيع تغييرها، لكنه يرجو أن يتفهم الناس هذا الأمر وتعرفه أكثر ولا يكونوا عقبة في حياة هؤلاء، طالما هم لا يقومون بأذيتنا.

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وحكى سليم أن نور كان في نفس المدرسة مع بناته الأصغر وكان يدافع عنهن، حتى عندما كان فتاة، وكان معروفا عنه أن طبعه أقرب للرجال.