كارول سماحة تعلق على تصريحات هشام سليم بشأن تحول إبنته لذكر

الأربعاء 6 مايو 2020

علقت الفنانة اللبنانية كارول سماحة على تصريحات الفنان المصري هشام سليم بشأن تحول ابنته الجنسي. وقالت سماحة في تغريدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “كل الحب والاحترام للممثل القدير هشام سليم على جرأته بالاعتراف بموضوع في غاية الخصوصية والحساسية خاصة في مجتمع عربي لا يرحم!!!”. وأضافت، “أب حقيقي يعرف كيف يتفهم، ويرعى ويحمي عائلته. في بلاد الغرب حتى الآن هذا الموضوع لا يتقبله معظم الآباء!!!”. كانت تصريحات الفنان هشام سليم أثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلن أن ابنته “نور” قامت بعملية تحويل جنسي لتصبح ذكرا اسمه “نور”. وقال سليم في تصريحات تلفزيونية أمس الأحد، “أنا مستغربتش إنها حتتحول، من ساعة ما اتولدت، كنت شايف إن جسمها جسم ولد من أول يوم، وكان لدي شك”. وأضاف أن “ابنته جريئة وشجاعة لاتخاذها هذا القرار في المجتمع المصري. مشيرا إلى أن ابنته تبلغ من العمر الآن 26 عاما، وأخبرته عندما كانت في الـ 18 أنها تشعر بأنها تعيش في جسد غير جسدها”. وذكر سليم أنه حتى الآن يواجه ابنه “نور” مشكلة مع السجل المدني لاستخراج بطاقته، فالبطاقة القديمة انتهت ويريد استخراجها بأنه ذكر ولكنهم يرفضون ذلك. وأكد الممثل الشهير أنه يشفق على حال ابنه وغيره الكثيرين من المجتمع الذي لا يتفهم بعد هذه الأمور. سبوتنك

