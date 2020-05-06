آيتن عامر تدافع عن شخصيتها الضعيفة في "فرصة ثانية": بحب ريهام وبتصعب عليا بجد

الأربعاء 6 مايو 2020

رغم الانتقادات المتلاحقة لشخصيتها المسيئة لمكانة المرأة وكرامتها في مسلسل "فرصة ثانية"، وجهت الفنانة آيتن عامر رسالة إلى متابعيها عبر حسابها بموقع إنستقرام، أبدت فيها تعاطفها الشديد مع شخصية ريهام، وطلبت من جمهورها ألا يغضبوا منها.



أيتن عامر بشخصية ريهام من مسلسل فرصة تانية

أيتن نشرت صورة لها بشخصية ريهام من الحلقة العاشرة لمسلسل "فرصة ثانية" عبر حسابها بموقع إنستقرام وعلقت عليها قائلة: هو انا لو قولتلكوا انى بحب ريهام وبتصعب عليا بجد هتزعلوا منى؟؟.. صدقونى بعيدا عن الهزار شخصية ريهام اللى زيها مثيرة للشفقة بجد وزياد قهرها وكسرها لانه ببساطة كان بيحاول ينسي ملك بيها وهى اللى اتاخدت فى الرجلين.

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واضافت: ده غير انها متعلقة بزياد تعلق مرضى خلاها مش شايفة ولا قادرة تتخيل حياتها من غيره ودة خلاها عندها حالة انكار فظيعة لرفض زياد وجودها فى حياته.

جمهور آيتن أشاد بقدرتها على تجسيد شخصية ريهام، ولكنه ظل على موقفه الرافض لتصرفاتها المهينة لكرامة المرأة داخل أحداث المسلسل، كما حذرها بعضهم من ردة فعل رضوى الشربيني على هذه الرسالة وقالت أحدى المتابعات: رضوى الشربيني حتعملك كفتة، بينما حذرها متابع آخر من الوقوع في غرام شخصياتها قائلا: هو انت كل ما تعملي دور شخصية غير سوية تقعي في حبها؟؟

يذكر أن مسلسل "فرصة تانية" من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وإخراج مرقس عادي، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، ‏وتأليف ‏مصطفى جمال هاشم، ويشارك في بطولته بجانب ياسمين صبري كل من أحمد مجدي ودياب وهبة مجدي وآيتن عامر وأحمد ‏الشامي ‏ونهال عنبر ومحمود البزاوي‎‎.