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شكرا لقرائتكم خبر عن رساله هامه من الفنان السوداني أبوعركي البخيت هامة بعد اصابته بكورونا والان مع التفاصيل
الأربعاء 6 مايو 2020
أعلن الفنان السوداني المعروف أبوعركي البخيت، الأحد، إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد مخالطته ابنته المصابة “سماهر”.
ونقل مقربون من أبوعركي أن حالته المعنوية مرتفعة، وأنه سيلزم الحجر المنزلي لحين تعافيه من الفيروس، وناشد الجميع الحفاظ على صحتهم والالتزام بالتدابير الوقائية من كورونا.
وامتلأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالدعاء للفنان الذي يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة داخل السودان، فمنهم من يطرب لصوته الشجي وأغانيه، وآخرون يحبونه لمواقفه النضالية تجاه النظام البائد بقيادة عمر البشير
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