جومانا مراد تتصدر ترند مصر بعد تسريب فيديو الخيانة

الأربعاء 6 مايو 2020

تصدرت جومانا مراد ترند مصر بسبب دورها في مسلسل خيانة عهد والذي تقدم خلاله دور شيرين، بعد كشف حلا شيحا سر تسريب فيديو جومانا مراد ضمن أحداث مسلسل "خيانة عهد" من بطولة النجمة يسرا.



جومانا مراد رقم واحد على تويتر مصر

وأكد الناقد الفني طارق الشناوي، أنه استمتع بمسلسل «خيانة عهد»، والذي وصفه بأنه مكتوب بحرفية شديدة وإتقان، معتبرًا إياه واحدا من أقوى الأعمال الدرامية بماراثون دراما رمضان الحالي الممتلئ بعدة أعمال متميزة للغاية، ومشيدًا بموهبة الفنانة جومانا مراد، والتي وصفها بأنها مبهرة وقدمت دورها بـ«أستاذية» رغم تواجدها بظهور خاص.

وتحدث الشناوي عن جومانا مراد قائلاً: هي فنانة موهوبة ورأيي بها معروف منذ زمن بعيد، ولم تخش أن تقدم دورًا شائكًا، بإيقاع الشباب الصغار في غرامها، بالإضافة إلى تجارتها بالممنوعات، كما أن دورها به بعض الأبعاد الإنسانية، وهذا بالطبع يحسب لها؛ لأنها اختارت تقديم شخصية صعبة ومعقدة. فلم أشعر بأنها غابت عن الفن لـ 7 سنوات.

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واختتم الشناوي حديثه: أقدم التحية لكتاب العمل، فالحوار الدائر خلال الأحداث أعجبني بشدة، ورغم أن المسلسل بطولة نسائية في الأساس، إلا أن النجوم الرجال أمثال بيومي فؤاد، وخالد سرحان، وخالد أنور، ظهروا بشكل مشرف، وأحسنوا في تقديم شخصياتهم، مما جعل الخط الدرامي متوازنا للغاية».

يذكر أن مسلسل "خيانة عهد"، دراما اجتماعية، تتناول قصة سيدة تتعرض للغدر والمؤامرات من أقرب الناس إليها، وتسعى طوال الحلقات لإنقاذ أسرتها بكل الطرق الممكنة، لتكتشف أنها تحارب في جميع الجبهات بمفردها.

مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، وجومانا مراد، وحلا شيحة، وعبير صبري، وبيومي فؤاد، وخالد سرحان، تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.