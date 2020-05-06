نسرين أمين تدعم نهى عابدين في اعتزال التمثيل وتقترب من نفس القرار

الأربعاء 6 مايو 2020

أثارت الفنانة نسرين أمين ضجة كبرى بتعليقها على قرار زميلتها نهى عابدين باعتزال مهنة التمثيل نهائيا، وأكدت نسرين أنها تتفهم القرار وتفكر فيه بشدة وتكاد تقترب من اتخاذه، ما دفع نجوم الفن لمحاولة إثناء نهى ونسرين عن القرار الصعب.



نهى عابدين أعلنت اعتزال مهنة التمثيل نهائيا

نسرين علقت على منشور نهى عابدين الذي أعلنت فيه قرارها النهائي باعتزال مهنة التمثيل قائلة: "طبعا فهماكى و معاكى حق و على طول عندى نفس التفكير".

وتابعت في تعليق آخر قائلة: وأنا شخصيا بفلتر حاليا أصدقاء الفيسبوك لهذا السبب والهدف!!

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يذكر أن الفنانة المصرية الشابة نهى عابدين، أعلنت اعتزالها الفن نهائيًا عبر حسابها على موقع الفيس بوك، مؤكدة أن القرار كان يراودها منذ فترة طويلة ولكنها حسمت القرار اليوم من أجل راحتها النفسية.

وكتبت الفنانة نهى عابدين: قرار ممكن يكون صح أو غلط، المهم إني بفكر فيه بقالي فتره طوليه ووصلت لقرار هيريحني، انا بعتزل مهنه التمثيل بشكل نهائي.

واحتشدت التعليقات بمحاولات عدد كبير من النجوم لإثناء نهى عن قرارها غير المتوقع، فعاتبها المخرج كريم العدل قائلا: ليه يا نهى كده!!! ده انا كان نفسي نشتغل مع بعض، ورفضت سارة نخلة القرار بتعليق قالت فيه: طبعا غلط ... انتي شاطرة ومجتهدة و وصلتي لمرحلة كويسة لازم تكملي.

ورفضت ريهام عبد الغفور قرار نهى قائلة: ايه ده انتي بتهزري!! لا طبعاً مش موافقه ده انتي موهوبه وجميلة، وتجاهلت عابدين كل التعليقات ورفضت الرد على استفسارات متابعيها حول أسباب قرارها المفاجيء.