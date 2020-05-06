يوسف الشريف عن مسلسل الإختيار: «قدوة لشبابنا»

الأربعاء 6 مايو 2020

أشاد الفنان يوسف الشريف بأحداث مسلسل «الاختيار»، الذي يرصد حياة شهيد الجيش أحمد المنسي، ويقدم دوره الفنان أمير كرارة.



وعبر حسابه على موقع التدوين «تويتر»، قال الشريف: «فكرة ان مسلسل يكون فيه قدوه لشبابنا والقدوة ده يكون بطل شهيد وان البطل ده كمان يكون من الجيش المصري العظيمدي حاجه كبيره اوي»، وتابع: «مطلوب اعمال كتير من دي????????????????????????????????????????تحيه من القلب لطاقم العمل».

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مسلسل «الاختيار» بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبدالخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبدالعزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبدالله، وكريم عبدالخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل «الاختيار» حياة أحمد صابر المنسى- قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة- الذي استشهد في كمين «مربع البرث»، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى في سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.