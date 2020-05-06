طلبت الدعاء قبل وفاتها بيوم.. رحيل الفنانة الشابة ماهي نور

الأربعاء 6 مايو 2020

رحلت الفنانة الشابة ماهي نور عن عالمنا، منذ ساعات، إثر هبوط في الدورة الدموية.



ماهي نور كتبت قبل وفاتها بيوم واحد، تطلب الدعاء من أصدقائها مُعللة ذلك بـ «محتاجه الدعاء فعلًا»، إذ قالت الفنانة ماهي نور عبر حسابها بـ«فيسبوك»: «دعوة حلوة من أصدقائي ومن قلبكم لأني أطمع في الاستجابة أنا محتاجاها فعلا.. رمضان كريم عليكم».

خبر وفاة الفنانة الشابة ماهي نور أصاب أصدقاءها بالصدمة، حيث علقوا بعبارات «مش مصدقين».

ماهي نور

ماهي نور شاركت في خمس مسلسلات، أولهم مسلسل «سامحني يا زمن»، بطولة الفنانة بوسي وصابرين والفنان خالد زكي وسمير صبري، ويعود زمن عرض العمل الدرامي إلى 2010. بالعام ذاته، شاركت مع الفنان سامح عبدالعزيز والفنانة هيدي كرم، في مسلسل «اللص والكتاب».

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يليها «الخفافيش»، بطولة الفنان سمير غانم والفنانة سميحة أيوب ومحمود قابيل، وعُرض في رمضان 2012، ومسلسل «حارة خمس نجوم»، عرض بنفس الموسم الرمضاني لـ«الخفافيش»، وهو بطولة الفنان أحمد عبدالعزيز والفنانة نهال عنبر والفنان أحمد ماهر.

ماهي نور

وفي رمضان 2018، قدمّت الراحلة دور بمسلسل «30 ليلة وليلة»، بطولة الفنان سعد الصغير والفنانة بدرية طلبة والفنان حسام داغر، وهو آخر أعمالها الفنية وهو عمل درامي كوميدي.

وتدور الأحداث حول شخصية «شهرزاد عبدالدايم شوخرم»، التي ولدت بالتزامن مع يوم المرأة العالمي، وعندما كبرت حازت على كنز عريق لأنها آخر سلالات الملكة «شهرزاد»، وقدّم العمل سلبيات طرأت على المجتمع وسُبل حلها.

أما «داغر»، الذي شاركها في المسلسل، علّق في 2019، على كواليس العمل الدرامي، واصفًا «نور» خلال مداخله هاتفية، في برنامج «كلام بنات»، عبر قناة «Ten» بـ«الجميلة.. وكُنا بنقضيها ضحك في كواليس المسلسل أنا وماهي وسعد». وتابع «داغر»: «ممثلة لديها حضور.. الكاميرا بتحب وشها جدًا وكانت أيام حلوة».