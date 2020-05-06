شبيهة نيللي كريم تقلب مواقع التواصل الاجتماعي بعد نجاح مسلسل بـ100 وش

الأربعاء 6 مايو 2020

قلبت شبيهة نيللي كريم مواقع التواصل الاجتماعي بعد نجاح مسلسل بـ100 وش، حيث تم تداول صورها على نطاق واسع ومقارنتها بصور للنجمة المصرية المحبوبة.



وتداول رواد السوشيال ميديا صور الشابة المصرية داليا العربي التي تشبه كثيراً النجمة نيللي كريم حتى في شكل عينيها المميز ولونهما الجذاب.

وبرغم ارتدائها للحجاب الذي يخفي الشكل عادة، إلا أن ملامح وجهها المطابقة للفنانة نيللي كريم بينت هذا الشبه بوضوح، مما جعلها تعلق مازحة: "نعم صدقت أنني أشبهها الآن وسأسمي ابنتي نيللي".

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وقد تداولت العديد من صفحات السوشيال ميديا صورة داليا العربي شبيهة نيللي كريم، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته النجمة المصرية بعودتها للكوميديا من خلال شخصية "سكر" في مسلسل "بـ100 وش".

وألقت أحداث الحلقات الأخيرة من مسلسل "بـ100 وش" الضوء على حال العصابة التي اختلست أموال غزال المتوفي، ووزعت فيما بينها مبلغ 20 مليون جنيه، حيث تبدلت أحوالهم وعرفوا طريقهم إلى الثراء والرفاهية، ولكن هناك مشاكل جديدة في الطريق ستدفعهم للتعاون معاً من جديد.

وتدور أحداث المسلسل حول "سكر" التي تعمل فى صالون للتجميل، وتقوم ببعض عمليات النصب لتوفير احتياجات عائلتها المادية، ثم تلتقي بالشاب عمر الذي يقوم أيضاً بالنصب بشكل سري ليتعاونا معاً في أجواء ومواقف كوميدية طريفة.

المسلسل من بطولة آسر ياسين وسلوى محمد علي ومصطفى درويش وإسلام إبراهيم وعلا رشدي، وهو من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل إخراج كاملة أبو ذكري.