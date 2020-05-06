فرقة “رقصة التابوت” تطل في فيديو جديد لشكر الطواقم الطبية حول العالم

متابعة بتجــــــــرد: بعد الشهرة التي حظوا بها على مواقع التواصل الإجتماعي في الآونة الأخيرة، أطلّ أعضاء فرقة “رقصة التابوت” بفيديو جديد لكن هذه المرة للإحتفال بالحياة.

فقد شكر أعضاء الفرقة من غانا الأطباء والطواقم الصحية في جميع أنحاء العالم، على تضحياتهم وجهودهم في الخط الأمامي لمواجهة جائحة كورونا.

وارتدى أعضاء الفرقة المتخصصة بالرقص عند حمل التابوت، اللباس الأبيض الخاص بالأطباء ووضعوا الكمامات.

يذكر أن الرقص بالتابوت هو تقليد متبع في عدد من الدول الإفريقية في بعض طقوس الجنائز.