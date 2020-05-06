خاص- قيس الشيخ نجيب يغلب مكسيم خليل

يواصل مسلسل “أولاد آدم” حصد المزيد من النجاح حلقة بعد حلقة، حيث تنهال التعليقات اليومية المشيدة بأبطاله وبالقصة التي تحاكي الواقع.

موقع “الخليج 365” السبّاق بمواكبة النشاط الدرامي خلال الشهر الفضيل، دائماً ما يسلط الضوء على الأعمال الدرامية، وأداء النجوم.

ولمعرفة توجه القراء أكثر، طرح الموقع سؤالاً حول “شخصية من أحببتم أكثر في مسلسل “أولاد آدم” قيس الشيخ نجيب أو مكسيم خليل؟”.

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أتت النتيجة 80% قيس الشيخ نجيب و20% مكسيم خليل وذلك بعدما صوت أكثر من أربعة آلاف متابع خلال 24 ساعة عبر ستوري “الخليج 365” على انستغرام.

على ما يبدو ان الجمهور تعاطف أكثر مع شخصية “سعد”، فأحبها فأعطاها صوته خاصة بعد ظهور قيس الشيخ نجيب معتمداً لوكاً مختلفا من خلال Biker outfit، إضافة الى الاكسسوارات أهمها Eyepatch أو عصبة العين وتأثيراتها النفسية التي انعكست على حياته وسيكتشفها المُشاهد تباعاً. أدى قيس دور “الحرامي” باحترافية عالية وهذا ليس بجديد على نجم من الصف الاول يُبدع بتجسيد الأدوار الصعبة والمركبة.

من جهة أخرى، لفظ الجمهور الشخصية الإشكالية التي يجسدها مكسيم خليل من خلال “الاعلامي غسان” الاناني والمليء بالشر والحقد ومن الادوار الأكثر تعقيداً في المسلسل. شخصية مركبة ومزدوجة مبدعة سنحللها في مقالات لاحقة.

المسلسل اخراج الليث حجو، تأليف رامي كوسا، يقوم بدور البطولة فيه كل من النجوم ماغي بو غصن، مكسيم خليل، دانييلا رحمة وقيس الشيخ نجيب مع مجموعة من النجوم أبرزهم رانيا عيسى، ندى أبو فرحات، طلال الجردي، كارول عبود، مجدي مشموشي، فيفيان أنطونيوس وغيرهم. انتاج شركة ايغل فيلمز ويعرض طيلة شهر رمضان المبارك عبر شاشة MTV وعلى منصة شاهد.