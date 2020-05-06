قصي خولي يثير ضجة بسبب رزان مغربي والجمهور يستذكر تيم حسن ووفاء كيلاني!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عُرضت أمس الثلاثاء الحلقة التي كان الفنان السوري قصي خولي قد أخطأ في تحديد موعدها لجمهوره حول مشاركته في برنامج "اغلب السقا"، لتتصدر حديث محبي الفنان خصوصاً وأنه تمكن من التغلب على أحمد السقا، وانتصر عليه بعد منافسة قوية بين النجمين، دارت بينهما على مدار 6 تحديات بالبرنامج.

وعلى الرغم من أن فوز خولي كان محط اهتمام الكثيرين بالإضافة إلى رقصه الدبكة السورية، برفقة كل من أحمد السقا ومقدمة البرنامج رزان مغربي على إحدى أغنيات ملحم زين، وقيامه بإلقاء الشعر، إلا أن هناك مقطعاً أثار الانتباه وكان الأكثر تداولاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو المقطع الذي ظهرت فيه رزان مغربي وهي تتحدث مع قصي مطالبةً إياه بإثبات نفسه، ليرد عليها بالقول: "تتزوجيني"، فما كان منها إلا أن خجلت قليلاً ثم اجابت بـ "أجل".

وهو ما أحدث ضجة في أوساط المتابعين على الحسابات التي أعادت نشر المقطع على إنستغرام، تحت العديد من العناوين وأثار انقساماً في الآراء، إذ توجه العديد منهم بالانتقاد له، مستذكرين إهماله لزوجته مديحة الحمداني وطفله وهي القضية التي كانت قد أثارت جدلا كبيراً مؤخراً، بينما دافع آخرون عن النجم السوري معتبرين أن ما قاله كان واضحاً أنه مجرد مزحة ولا داعي لكل تلك الضجة.

وبعيداً عن تلك الضجة، استذكر البعض ما حصل مع الفنان السوري تيم حسن وزوجته وفاء الكيلاني عندما ظهر معها في أحد برامجها كضيف ووافق على طلبها من الزواج منه في مثال قالته، ليتحقق ذلك بعد سنوات ويكونا زوجين.

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وكان النجم السوري قصي خولي، قد أشعل حماس رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بنشره صورة مع السقا، وعلق عليها قائلا: "مين بتعتقدوا رح يفوز غدا.. من أجوبتكم الصحيحة ح أعمل قرعة صغيرة وأختار اسم صبية واسم شاب وأسجل لهم معايدة صغيرة بأسمائهم ونزلها عندي على الإنستغرام.. كشكر منى على المحبة والاهتمام والدعم الدائم من المحبين الغوالي الخوليين".

وعلى صعيد آخر قام الفنان السوري بنشر مقطع فيديو من كواليس عمل مسلسله " 20 20" والذي يلعب بطولته إلى جانب النجمة اللبنانية نادين نجيم وكان من المفترض أن يعرض في موسم رمضان الحالي إلا أن ظروف فيروس كورونا المستجد حالت دون ذلك، ملقاً عليه بالقول: "انتظرونا قريبا".