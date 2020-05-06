لجين إسماعيل يتحدث عن "مقابلة مع السيد آدم".. فماذا عن زواجه؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعرب النجم السوري الشاب لجين إسماعيل عن سعادته بردود الفعل القوية التي يحظى بها مسلسل "مقابلة مع السيد آدم" تأليف وإخراج فادي سليم، مبينا في تصريح لـ"فوشيا" أن شخصيته "يوسف" والذي يعمل محاميا ويتعرض للكثير من الإشكاليات بسبب زوجته "ديالا – رنا شميس" هي شخصية فاعلة ومتفاعلة مع عدد من الأحداث التي تمر بها حلقات المسلسل.

ورفض إسماعيل أن يتحدث عن مستقبل الشخصية وتطوراتها في الحلقات المقبلة، وفضّل أن يترك الأمر مفاجأة للجمهور ليستمر تفاعلهم مع تطور الأحداث.

وحول حقيقة وجود جزء ثان من المسلسل، قال إسماعيل إنه لا يملك تفاصيل حقيقية؛ لأن الممثل بحسب قوله يصبح جزءا من أي عمل بعد أن يتم إقراره من قبل الشركة المنتجة وبعد التحضيرات الأولية له.

وعن عودة التصوير بعد توقفه لاستكمال ما تبقى من المُسلسل بهدف اللحاق بالسباق الدرامي، أوضح الفنان السوري أن فيروس كورونا أثر على جميع مفاصل الحياة وليس فقط التمثيل والدراما، وهو ما حدث مع فريق هذا العمل وغيره بغية الحفاظ على الصحة والسلامة العامة، لأن الخوف ليس من الفيروس بحد ذاته بقدر الخوف من نقل العدوى بين الناس لعدم اتباع التدابير الاحترازية الصحية التي أقرتها الحكومات والبلدان.

وحول ما إذا كان يمسك بشروط معينة للقبول بأية شخصية، خاصة بعد النجاحات التي حققها في عمله، أكد بأن قراءة النص هي التي تحدد بين القبول والرفض ولا شروط مسبقة لديه يرتكز عليها، فلكل عمل خصوصيته ونجاحه واختلافه عن غيره وأمامه تكمن خيارات مختلفة بين عمل و آخر.

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الحجر المنزلي

وعن كيفية قضاء وقته بالحجر المنزلي، قال إسماعيل إنه ليس لديه عادات وهوايات محددة يمارسها خلال الوقت الطويل بالحجر، لكنه أعرب عن سعادته لحضوره في هذا الوقت إلى جانب عائلته وأسرته اللتين يبعده العمل عنهما وقتاً طويلاً، لذلك يجد أن هذا الوقت مناسبا جدا لقضاء أوقات ممتعة وشيقة.

وحول هواياته، قال بأنه كان يتمنى لو يستطيع إحضار كرة قدم إلى داخل المنزل كما كان يفعل في طفولته لممارسة هوايته المفضلة. مبينا أن أكثر ما تغير معه خلال الحجر المنزلي هو اقترابه أكثر من وسائل التواصل الاجتماعي وتعامله مع السوشيال ميديا وتفاعله عبرها.

أما عن تأثير كورونا على حياته، قال بأنه كما بقية الناس الذين تأثروا، لكن الفارق هو بزيادة الاعتناء بالأمور الصحية أكثر، والعناية بما يقوي المناعة، وإن كان متبعًا سابقًا وطبيعيا لكنه بات اليوم هاجسا للكثيرين بعد انتشار فيروس كورونا، معتبرا أن الممثل بشكل عام بعيد عن بعض جوانب العناية بالصحة بسبب أوقات العمل الطويلة والضغط والتوتر والانشغالات المختلفة.

وحول الاستقرار والزواج ودخوله القفص الذهبي، قال إسماعيل إنه لايوجد حاليا لديه ما يشير إلى قرب دخوله القفص الذهبي، مكتفيا بالإجابة عن سؤال إن كانت لديه أسس وشروط ينبغي توافرها في الشريكة، أنه لا يمتلك شروطا مسبقة في هذا الموضوع الذي يعتبره غير خاضع لقرارات مسبقة والأمر يبقى مفتوحا حتى يحدث.