ماذا قالت روجينا حول خيانتها لزوجها أحمد زاهر؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة المصرية روجينا، إنها جسدت شخصية "فدوى" المعلمة التي تتاجر في المخدرات بعد وفاة زوجها في مسلسل "البرنس" بمزيج من الشر والكوميديا، مؤكدة أن بصمة الكوميديا صنعها محمد سامي مخرج العمل، خاصة وأنها لم تقدم هذه الشخصية من قبل.

وأوضحت روجينا، التي خطفت الأنظار بالدور الذي جسدته في "البرنس" أنها واجهت صعوبة كبيرة في لعب الشخصية فرغم أن البعض ينظر لها من الخارج على أنها "معلمة تاجرة" إلا أن الجانب الخفي في المرأة التي تواجه عصبية زوجها "فتحي" الذي يجسده الفنان أحمد زاهر بأن تكون عقله المدبر، إضافة إلى القفشات الكوميدية تنتمي لكوميديا الموقف التي تضفي على الحدث "بسمة" على وجه المشاهد.

وأكدت روجينا في تصريح لـ"فوشيا" أن مقارنتها بـ"معلمات" السينما المصرية "ظالمة" كون اللون الذي قدمته مختلف تماما عن أدوار نادية الجندي وهند رستم في السينما كما أن عباراتها مستوحاة من العصر الزمني الجديد الذي تشهده الأحداث.

وعن خيانتها لزوجها الفنان أحمد زاهر مع شقيقه الذي يجسد دوره الفنان محمد علاء قالت روجينا: "ده خط درامي مصنوع بحرفية عالية وهو من طقوس دور المعلمة التي إلى جانب جمع المال وقوة الشخصية في العمل لا تغفل الدلع الخاص لنفسها"، مبينة أنها تلقت ردود أفعال جيدة للغاية بشأن شخصيتها.

وبشأن اكتشاف زوجها أحمد زاهر، لخيانتها له، قالت: "دي مستمرة لنهاية أحداث (البرنس)"، رافضة الإفصاح عن كيفية اكتشاف "فتحي" لهذا الأمر مفضلة ترك عنصر المفاجأة قائمًا.

وشهدت الحلقة 11 من مسلسل "البرنس" صدمة "رضوان" محمد رمضان، في أشقائه حيث أبلغه شقيقه الأصغر "عادل" أحمد داش، بأنه يمتلك مقطع تسجيل صوتي يؤكد أن الأشقاء تورطوا في قتل زوجته وابنه، وبيّن المقطع الأشقاء وهم يتفقون على قتل" رضوان"، للتخلص من العذاب الذي سيلاحقهم من محمد رمضان بعد مقتل زوجته وابنه.

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ويحاول "رضوان" الوصول إلى أشقائه، بعد ذهابه إلى منزلهم وعدم عثوره عليهم، فيحاول الاتصال بهم جميعا، دون رد، ولم يجد أمامه سوى الذهاب إلى "فدوى" التي تجسدها الفنانة روجينا وهي زوجة "فتحي"، أحمد زاهر، ولم يستطيع العثور عليه.

فيما يخطف "فتحي وعبد المحسن وعبير وياسر ورأفت"، أشقاء محمد رمضان في المسلسل كل من "نورا وعادل"، وهما أشقاء صغار لهم وذلك بسبب إبلاغم محمد رمضان أنهم من ارتكبوا جريمة القتل، ويقوم بحبسهما في منزل "فدوى".

ورغم أن الفنانة المصرية سلوى عثمان جسدت مشهد الأم المصدومة في أبنائها قبل حلقتين إلا أن عاطفة الأمومة غلبتها وتضامنت مع أبنائها ضد محمد رمضان حيث أخبر ابنها "فتحي"، بأن تأخذ تليفون "رضوان" وتقوم بحرقه، لوجود فيديو تسجيل إثبات تهمة تورطهم في قتل زوجته وابنه، وتنجح في ذلك، إلا أن محمد رمضان يكتشف ما فعلته.

مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان واللبنانية نور، والفنانين سلوى عثمان وأحمد زاهر وروجينا وعبد العزيز مخيون ودنيا عبد العزيز ونجلاء بدر، وغيرهم وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.