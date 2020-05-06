شكرا لقرائتكم بعد ارتباطه بياسمين عبد العزيز.. أحمد العوضي يعلن زواجه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف الفنان المصري أحمد العوضي عن زواجه مؤخرا دون الكشف عن هوية زوجته، التي يرجح الجميع أنها الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز.

حيث جاء إعلان العوضي الذي يشارك في بطولة مسلسل "الاختيار"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعدما غير حالته الاجتماعية إلى "متزوج".

العوضي الذي يجسد شخصية الإرهابي "هشام عشماوي في المسلسل الذي يعرض في شهر رمضان الجاري، أعلن قبل أسابيع عن ارتباطه بالفنانة ياسمين عبد العزيز بعدما كشف الثنائي عن حبهما لبعضهما البعض أمام الجميع من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.

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ورغم أن الأمر أحدث خلافا بين ياسمين عبد العزيز وشقيقها، وتبادل العوضي وشقيق ياسمين عبد العزيز الاتهامات أمام الجميع، إلا أن الارتباط استمر بين الثنائي.

قبل أن يعلن العوضي رسميا عن زواجه مفضلا ألا يصرح بوقوع الزواج بينه وبين ياسمين عبد العزيز بشكل رسمي، رغم توجيه التهنئة إليه وإلى ياسمين من أجل هذه المناسبة.

ومن جانبها تشارك ياسمين عبد العزيز بمسلسلها "ونحب تاني ليه" الذي يعرض في شهر رمضان الجاري، ودائما ما تتبادل التهنئة والمزاح مع العوضي بشأن ما يقدمانه في شهر رمضان، خاصة وأن شخصية الإرهابي التي يقدمها العوضي تشبه إحدى الشخصيات التي قدمتها ياسمين عبد العزيز في فيلم "الثلاثة يشتغلونها".