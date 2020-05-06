3 أغنيات جديدة للشاعر أمير طعيمة مع أنغام ودنيا سمير غانم وراغب علامة

يُجهز الشاعر الغنائي المصري، أمير طعيمة، لـ3 أغنيات جديدة، مع 3 نجوم هم: أنغام ودنيا سمير غانم و راغب علامة"، حيث كتب عبر حسابه بموقع "انستجرام" :"قريباً إن شاء الله ٣ أغاني .. انغام و راغب علامة ودنيا سميرغانم في رمضان 2020".

وكان الشاعر أمير طعيمة قد أعرب عن إعجابه وسعادته بمسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، مؤكدا أنه فرصة جيدة للأجيال القادمة للتعرف على بطولات رجال مصر وللتأكيد على قيمة الوطن لديهم.

وكتب طعيمة عبر حسابه بموقع "تويتر" "فرحتى بالاختيار لا تقل عن فرحتى بالممر اللى تشرفت بالمشاركة فيه، خلوا ولادنا والأجيال اللى جيا تعرف إننا بلد اللى يقرب لها بيتدفن فيها، وإن تراب البلد دى بالنسبالنا أغلى من كنوز الدنيا.. عاش يا رجالة والله".

من ناحية أخرى تستعد النجمة دنيا سمير غانم لاستكمال دورها فى فيلم "تسليم أهالى" والذى يسجل البطولة المطلقة الأولى في السينما للنجمة دنيا سمير غانم بعدما قدمت أكثر من بطولة فى الدراما التليفزيونية على مدار السنوات الأخيرة، ويشاركها بطولة الفيلم هشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز ومحمد أوتاكا على أن يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف منهم ايمى سمير غانم ولوسي وآخرين، وتأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوى.

وغابت دنيا سميرغانم عن السينما حيث قدمت آخر أعمالها فيلم "لف ودوران" الذي قدمته عام 2016 مع النجم أحمد حلمي وشاركهما في البطولته كل من الفنانة صابرين، والفنان بيومي فؤاد وميمي جمال وجميلة عوض وياسر الطوبجى وأنعام سالوسة وشيرين الجمل وحمادة شوشة وتأليف منة فوزي وإخراج خالد مرعي.

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