ليبرون جيمس يكشف عن اسم الجزء الثاني من "سبيس جام"

كشف لاعب فريق كرة السلة ليكرز الأميركي، ليبرون جيمس، بطل الجزء الثانى من فيلم Space Jam 2، عن الاسم الذى سيطرح به العمل، وهو Space Jam: A New Legacy، العمل الذى سيطرح فى 21 يوليو/تموز من عام 2021، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " variety "، وأكدت شركة Warner Bros على طرح العمل الصيف المقبل من عام 2021، بالرغم مما يواجهه العالم هذه الأيام بسبب فيروس كورونا، الذى أدى إلى إيقاف تصوير كل الأعمال التى يتم تصويرها حول العالم، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "movieweb".

وكان لاعب كرة السلة العالمى قد تاقد "ليبرون جيمس" على بداية تصوير فيلم Space Jam 2، وهو الجزء الثانى لفيلم Space Jam 1 الذى حاز على إعجاب العالم بأكمله وليس الصغار فقط بالرغم من أن جزءا كبيرا منه كرتون وذلك فى عام 2018.

وصرح جيمس أن الجزء الثانى بدأت فكرته منذ 2016 ولكن توقف العمل به لأسباب كثيرة ولكن عادت الفكرة مرة أخرى، وتم التعاقد مع أبطال الفيلم الذى سيكون منهم لاعب السلة الأشهر فى العالم "مايكل جوردن".

من جانبه قال جيمس أيضاً إنه أراد أن يقدم فيلما للمشاهدين تمنى أن يراه فى صغره وهذا السبب الرئيسى وراء تحمسه للفيلم، بجانب أن شركة Warner Bros ذات الأعمال الإنتاجية الضخمة ستتحمل التكاليف وسيقوم تيرينسى نانسى بالإخراج ويضم الفيلم عددا كبيرا من الممثلين الأمريكيين الأفارقة المحبوبين.

ودارت أحداث الجزء الأول حول شخصيات كرتونية تعشق لعب كرة السلة وتحدوا عصابة كبيرة بمباراة سلة كى يعيدوا القوة الخارقة التى سلبوها من أكبر لعيبة العالم بالسحر والشعوذة.

كما أجلت شركة Warner Bros طرح الفيلم الجديد In The Heights إلى 18 يونيو من العام المقبل 2021، بدلا من طرحه يوم 26 يونيو من العام الجارى، وذلك بسبب إغلاق دور العرض حول العالم، بسبب فيروس كورونا، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع deadline، ويشارك فى بطولته عدد كبير من نجوم العالم، ومن أبرزهم مارك انتونى وستيفانى بياتريز وميليسا باريرا وأنتونى راموس وكورى هوكينز، وسوزتان بورفار، وغيرهم.

تدور أحداث الفيلم الجديد In the Heights فى المجتمع الأمريكى من أصل إسبانى فى مرتفعات واشنطن الصاخبة فى مدينة نيويورك، عندما يقرر مالك بوديجا تحقيق حلمه فى الذهاب إلى الجزيرة بعد أن دعا والديه إلى المنزل، فإن رحيله سيغير شخصيته إلى الأبد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

قد يهمك ايضاً:

تقديم موعد طرح فيلم Thor: Love and Thunder أسبوعين

“سيستم كراشر” يهيمن على جوائز السينما الألمانية