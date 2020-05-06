عهدى صادق: شعرت بالحنين لعصر الفتونة.. و«الفتوة» أعادنى للأعمال العميقة

جيلى احترم نفسه وابتعد بإرادته لاحتفاظه بالأدوار المحترمة

تكلفة ليالى الحلمية لم تصل لربع أجور الفنانين الآن وما زالت عالقة فى قلوب الجمهور

حالة من الشجن أثارها ظهور الفنان القدير عهدى صادق فى مسلسل الفتوة، بمجرد ظهوره استعاد الجمهور رائحة زمن الفن الجميل، فى لحظات تذكر الجمهور «خمس» فى ليالى الحلمية، والخواجة فى رأفت الهجان، و«طلبة» فى أرابيسك، عم توادرى فى زيزينيا، وغيرها من الأدوار التى لم ينسها كل من شاهد أعمال السبعينيات والثمانينيات، والتى كونت تاريخ الدراما المصرية ووعى الشعب العربى.

45 عاماً، من الابداع قدمها الفنان الكبير، لم يقدم فيها أى تنازلات لمجرد الاسترزاق، لكنه أكتفى بأن تكون ذكراه لدى محبيه بأعمال محترمة، فهو فنان يجيد تقديم الأدوار الصعبة والمركبة بحس كوميدى يحمل الكثير من التلقائية، ظهوره المتكرر كضيف شرف فى بعض الأعمال مؤخرًا لم يعطه الفرصة لإظهار مساحته الابداعية التى ارتبطنا بها فى أعمال زمان، حتى جاءه دور يعطيه مساحة ولو بسيطة من روح زمان، ما تتوافق مع أحداث المسلسل التى تدور فى فترة العشرينات من القرن الحالى..

حاورناه لنستعيد معه ذكريات زمان فقال..

< فى البداية سألته.. حدثنا عن مشاركتك فى مسلسل الفتوة؟

<< قبلت العمل لأننى شعرت بحنين فى السيناريو الذى قرأته، فأحداثه تدور فى فترة العشرينيات، ويبحث عن القيم الجميلة التى افتقدناها كثيرًا فى عصرنا الحالى، وفى الأعمال الفنية المقدمة أيضاً، جذبنى الدور اننى صديق لوالد ياسر جلال، فهو فى مقام ابنى، أو جهة وأنا فى الحى الشعبى، وما يميز هذا العمل رسالته، حيث يقدم الفتوة الذى يساعد الناس على أخذ حقوقهم، لكن الآن الفتوة غير موجود، وأصبح هناك شكل آخر اسمه البلطجى، وهذا أفقد الكثير من صفات الشعب المصرى الجميل، لذلك نؤكد فى العمل فكرة أن يكون هناك بنى آدم يقف ويحضر حق الناس الغلابة، مثلما كتب نجيب محفوظ عن الفتوة والحى الشعبى، والفكرة الأساسية أننا نؤكد أن الجدعنة فى الناس اللى بتجيب حق الغلابة، هناك ناس حقهم بيتاكل لانعدام الرجولة والشهامة، وهذا ما أعجبنى أن موضوع العمل رسالة حقيقية أعادنى

للأعمال الجميلة القديمة، التى تؤمن بأن الفن رسالة، والدور يجسد علاقة عميقة بينى وبين الفتوة، فالمقصود من الشخصية أننى أساعده لكى يكون له تأثير ايجابى فى التعامل مع المجتمع.

< ما سر هذا الغياب؟

<< أنا موجود لكنهم فى الوسط الفنى «نسيونى»، وأعادنى المخرج حسين المنياوى وبطل العمل ياسر جلال، وجدوا شخصية رجل كبير فى السن يساعد ياسر ويوجهه فاختارونى، وأنا لست حزيناً على ذلك لأننى اعتدت ان أقدم الأدوار المحترمة، وأظهر فى أعمال كثيرة كضيف شرف من أجل أصدقاء العمر فقط.

< ألم تُعرض عليك أدوار على مدار السنوات الماضية؟

<< كانت تعرض علىّ أدوار صغيرة، والمقصود هنا ليس فى مساحة الدور، ولكن فى أهمية الدور كانت أقل من المقبول، اشتركت فى بعض الأعمال التى تعطى مساحة كبيرة فى الدراما والسيناريو مكتوب بشكل محترم يحترم الأسرة المقدم لها العمل، وكان آخر ظهور لى فى مسلسل خط أحمر عن مرضى السرطان وهو مسلسل إنسانى للغاية، مع صديقى محمود مسعود وكان يجسد دور شقيقى ورغم ان مساحة الدور ليست كبيرة لكن العلاقة عميقة وهذا ما أبحث عنه دائمًا.

< هل نفتقد الآن للأعمال التى تحمل رسالة؟

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<< بالفعل الدراما فى العشر سنوات الأخيرة كان أغلبها يعتمد على تقديم أعمال لا تحمل رسالة لكنها تعتمد فقط على ظهور النجم دون موضوع يحترم عقل المشاهد، حتى أصبحت دراما سطحية، افتقدنا أعمالاً لها عمق والدور النابع من الممثل فيه عمق انسانى. مثل ليالى الحلمية وارابيسك والمال والبنون كلها قدمت رسائل حقيقية.

< هل اعادتك كواليس العمل لكواليس تصوير ليالى الحلمية وغيرها؟

الكواليس مختلفة تمامًا، الجيل مختلف تمامًا، من الجانب الانسانى اننا جميعا كنا جيلاً واحداً وسن واحد خلال التصوير كنا نجتمع يحيى الفخرانى وصلاح السعدنى وإسماعيل عبدالحافظ وأسامة أنور عكاشة، شوقى شامخ،

جميعنا جيل واحد، وأصدقاء، كنا جيلاً قريباً من بعضه على كافة المستويات الفكرى والاخلاقى ولذلك كنا نقدم عملاً مختلفاً، لأن حالة الترابط والتقارب بيننا وبين بعضنا وحالة الحب التى كانت تجمعنا كانت تظهر على الدراما، كانت تجمعنا لغة مشتركة، على عكس مايحدث الآن الموجود الآن كله يعمل شغله ويذهب إلى منزله.

< هل تعتبر نفسك من مظاليم الفن؟

<< على العكس أنا محظوظ لأننى أعيش على مبدأ أن كل انسان يأخذ حقه فى الحياة، حقى إذا لم أخذه فى الشهرة أو النجومية، أخذته فى حب الناس وتذكرهم الدائم لى، هناك اعتبارات انسانية واخلاقية اهم بكثير من المال، الحياة ليست شهرة ونجومية ومال، أنا أخذت حقى «ثالث ومتلت» من الرضا، أنا راض والحمد لله سعيد أننى أسند إلى شخصيات معينة قدمتها جعلت الجمهور دائمًا يتذكرنى ويحبنى.

وكيف أعتبر نفسى مظلوماً، وأتيحت لى الفرصة أن أقدم أدواراً مهمة الجمهور ما زال يتذكرنى فيها، الناس تنادينى فى الشارع بـ«الخُمس»، الذى قدمته فى مسلسل «ليالى الحلمية» وهذا اعتبره نجاحاً، وغيرها من الأدوار التى اعتبرها لن تتكرر.

< ما نصيحتك لصناع الدراما حالياً؟

<<� الدراما تدخل إلى كل بيت، ونحن نريد دراما اجتماعية، بحيث أنها تقدم فناً راقياً جداً بسيطاً غير معقد وعميق ومفيد للمتفرج، وهذا هو المطلوب، لا أجرح مشاعرهم وهناك فارق كبير إذا أردنا أن نقدم فناً من أجل الفن، أو هدفنا أننا نعمل فلوس، الجيل القديم لم يهمه أبدًا المال، فكانت الأجور محددة ولا يتكلم الفنان أبدًا فى الأجر بقدر اهتمامه باحترام نفسه وتقديم عمل يحترمه.

أتذكر أن مسلسل ليالى الحلمية قدمناه منذ 35 عامًا، التكلفة بما فيها أجور الفنانين وكل أجور العاملين من فريق العمل أقل من ربع أجر فنان من الموجودين، المسلسل لم تصل تكلفته لـ2 مليون جنيه، الجيل كله حريص على تقديم عمل جيد، بالإضافة إلى وجود كاتب مميز وأنا كممثل أقف على أرضية ثقافية كبيرة، وليست مجرد تقديم المصطلحات الجديدة التى تقدم فى الدراما الآن، يكفى أن أقول إن العمل الفنى كان بالنسبة للفنان اهتمام ثقافى واهتمام فنى.

فى الفترة التى عملنا فيها سواء فى تليفزيون الدولة أو قطاع الانتاج كانت فترة مهمة، الأساس اننا نقدم كلمة، وهى مسئولية، قدمنا مادة ثقافية محترمة.

< بعيدًا عن الفن، ما مصدر رزقك؟

<< جيلى معين فى مسرح الدولة، وعندما تم إحالتنا إلى المعاش، نعيش على المعاش، هو ليس مبلغ كبير لكن فيه الحد الأدنى للمعيشة المحترمة، ومن حين لآخر إذا تذكرونا فى الاذاعة أو التليفزيون نقدم أعمالاً، وتعيينا فى المسارح خلق لنا حالة توجه فكرى وثقافى، لكن الحالة المادية مستورة.