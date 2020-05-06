الليلة..طرح اغنية "بعشقك" لعاصي الحلاني وعائلته

يستعد الفنان عاصي الحلاني لطرح أحدث أعماله الغنائية بفكرة مختلفة، حيث يجمع عائلته بفيديو كليب جديد بعنوان "بعشقك"، مستغلاً ظروف العزل المنزلي الذي تمر به بلدان العالم . به بلدان العالم . ومن المقرر أن يعرض الكليب الليلة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، حسب ما أعلن على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". أعلن على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". يذكر أن آخر أعمال عاصي الفنية كانت بإصداره دعاء"أنت العليم" على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات:نزال فرنسيس، ألحان:عاصي الحلاني.

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