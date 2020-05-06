مدرسة السينما تنتهى من إختباراتها علي الإنترنت

انتهى طلاب المدرسة العربية للسينما والتليفزيون على الإنترنت - التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. فتحى عبد الوهاب- من أداء إمتحانات الفنون المرئية المختلفة أونلاين، والتى تقدمها المدرسة عبر مناهج متميزة ومختارة يشرف عليها مجموعة الأكاديميين.
(30 إبريل).
بلغ عدد المتقدمين للإختبارات 15 دارس من محافظات: الفيوم، الدقهلية، المنصورة، الإسكندرية، القاهرة والجيزة، بالإضافة إلى دارس من تونس الشقيقة أدوا الإمتحان فى فروع: السيناريو، الإخراج، التصوير، المونتاج والصوت ظهر الخميس الماضى
جدير بالذكر أن المدرسة تحتفل خلال شهر يوليو القادم بمرور (18) عام على إنشاؤها، حيث أنشئت عام 2001، كأول موقع إليكتروني لتعليم فنون السينما والتليفزيون، ونشر ثقافتهم عن بعد للناطقين باللغة العربية في جميع أنحاء العالم باستخدام أحدث أساليب وتكنولوجيا التعليم عن بعد .
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