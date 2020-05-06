مجيد الرمح وفراس القاضي يطرحان ديو "يا خيي" - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنانان مجيد الرمج و​فراس القاضي​ اغنية بعنوان "يا خيي" على يوتيوب.

العمل من كلمات والحان مجيد الرمج اما التوزيع فهو لعمر منصور وميكس وماسترنغ مصطفى عبد الرضا.

وذكر مجيد لموقع الفن ان فكرة الاغنية استوحاها من الواقع ومن القصص التي يسمعها حول خلافات بين الاخوة بسبب المال والممتلكات فأراد ان يوصل الفكرة عبر هذا العمر. وكان مجيد قد كشف سابقا لموقع الفن عن جديده الفني وقال إن لديه 4 اغنيات جديدة، اثنتان منها جاهزتين وهما اغنية "يا ريت" كلمات شريف ترشيشي وألحان زاهر حرب وتوزيع زاهر حرب، وأغنية "يا امي شو كذابة" كلمات مراد ابو الزور وألحان مراد أبو الزور وتوزيع عامر منصور.

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