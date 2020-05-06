تعرفوا على أغلى 5 فساتين أعراس في العالم ونجمة عربية سعيدة بارتدائها منها..بالصور

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ميرنا وليد - بيروت - تسعى أي فتاة للحصول على أجمل فستان زفافليومها الأهم وذلك خلال حفل زفافها، فكيف إذا كانت العروس شخصية معروفة من المشاهير.
وإليكم أغلى 5 فساتين زفاف في العالم، إرتدتها نجمات يوم دخولهنّ القفص الذهبي:
صمم المصممان رينيه ستراوس ومارتن كاتز عام 2006 فستان الزفاف الماسي، وهو يعتبر أغلى فستان في العالم ويبلغ ثمنه 12 مليون دولار، لإحتوائه على 150 ماسة.
ويأتي تصميم المصمم الياباني يومي كاتسورا في المرتبة الثانية، حيث قام بتصميم فستان مصنوع من الحرير الصافي والستان، وزيّن بماسة بيضاء ذهبية وزنها 5 قيراط، بالاضافة الى ماسة خضراء أخرى وزنها 8 قيراط، وأكثر من 1000 لؤلؤة وبلغ ثمنه 8.5 مليون دولار.
وكانت الفنانة المصرية سمية الخشاب عبرت عن سعادتها لارتدائها أغلى فستان في العالم، والمرصع بـ200 قيراط من الماس والمطرز باللؤلؤ، والذي تبلغ قيمته مليوني ونصف المليون دولار أميركي.
ويأتي بعد الخشاب فستان زفاف نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، حيث صمم ريكاردو تيسكي من "جيفينشي" فستان زفافها عام 2014، وبلغ ثمنه 500 ألف دولار
دوقة كامبريدج كايت ميدلتون في المرتبة الخامسة بفستان رائع من تصميم المصممة سارة بورتون، وبلغ ثمنه 400 ألف دولار، وقد استغرقت خياطته أشهر عدة في المدرسة الملكية للخياطة.
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