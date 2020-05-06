فن ومشاهير

تعرفوا على أغلى 5 فساتين أعراس في العالم ونجمة عربية سعيدة بارتدائها منها..بالصور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

Advertisements

ميرنا وليد - بيروت - تسعى أي فتاة للحصول على أجمل ​فستان زفاف​ليومها الأهم وذلك خلال حفل زفافها، فكيف إذا كانت العروس شخصية معروفة من ​المشاهير​.

وإليكم أغلى 5 فساتين زفاف في العالم، إرتدتها نجمات يوم دخولهنّ القفص الذهبي:

صمم المصممان ​رينيه ستراوس​ و​مارتن كاتز​ عام 2006 فستان الزفاف الماسي، وهو يعتبر أغلى فستان في العالم ويبلغ ثمنه 12 مليون دولار، لإحتوائه على 150 ماسة.

a4ad126da2.jpg

ويأتي تصميم المصمم الياباني ​يومي كاتسورا​ في المرتبة الثانية، حيث قام بتصميم فستان مصنوع من الحرير الصافي والستان، وزيّن بماسة بيضاء ذهبية وزنها 5 قيراط، بالاضافة الى ماسة خضراء أخرى وزنها 8 قيراط، وأكثر من 1000 لؤلؤة وبلغ ثمنه 8.5 مليون دولار.

6775de9958.jpg

Advertisements

وكانت الفنانة المصرية ​سمية الخشاب​ عبرت عن سعادتها لارتدائها أغلى فستان في العالم، والمرصع بـ200 قيراط من الماس والمطرز باللؤلؤ، والذي تبلغ قيمته مليوني ونصف المليون دولار أميركي.

fb85d151fe.jpg

ويأتي بعد الخشاب فستان زفاف نجمة تلفزيون الواقع ​كيم كارداشيان​، حيث صمم ​ريكاردو تيسكي​ من "​جيفينشي​" فستان زفافها عام 2014، وبلغ ثمنه 500 ألف دولار

87a0c7c1bc.jpg

دوقة كامبريدج ​كايت ميدلتون​ في المرتبة الخامسة بفستان رائع من تصميم المصممة سارة بورتون، وبلغ ثمنه 400 ألف دولار، وقد استغرقت خياطته أشهر عدة في المدرسة الملكية للخياطة.

fbd1cadffe.jpg

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفوا على أغلى 5 فساتين أعراس في العالم ونجمة عربية سعيدة بارتدائها منها..بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا