قبل إبن هشام سليم.. تعرف على بعض المشاهير الذين تحولوا من إناث الى ذكور

ميرنا وليد - بيروت - انتشر في الايام الماضية القليلة خبر اعلان الممثل هشام سليم عن تحول ابنته الى شاب حيث استقطب عدد كبير من الناس التي احترمت موقفه. وابنه طبعا ليس الوحيد فبعض المشاهير كانوا بالاصل إناث وتحولوا منهم:

-​جيمي ويلسون​ يعتبر من أجمل المتحولين جنسياً. عاش كإمرأة لمدة 18 عاماً قبل أن يخضع لجراحة تغيير الجنس. بعد عامين من التدريب والعلاج بالهرمونات، أصبح جيمي غير قابل للتمييز عن أي رجل عادي.

-​باك إينجل​ (Buck Angel) هو ممثل ومنتج أمريكي، ولد في الأصل كفتاة اسمها سوزان باتش (Susan Butch).

-​بين ميلزر​ ولد في عام 1988 كفتاة وكان اسمه ايفون. في سن الـ23 بدأ بتحويل جنسه نتيجة معاناة كبيرة وعدم تقبل نفسه. الآن أصبح مشهوراً في عالم الموضة ويظهر على أهم أغلفة المجلات وأكبر العلامات التجارية. لا يعتبر أن ايفون كانت موجودة أبداً ولا يوجد صور له كفتاة.

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-​روكو كاياتوس​ (Rocco Kayiatos): معروف باسم "كاتاستروف" (Katastrophe)، وهو منتج ومغني راب هيب هوب أمريكي، ولد كفتاة عام 1986.

-​أندرياس كريغر​ (Andreas Krieger): ولد كفتاة ألمانية تدعى "هايدي" في عام 1966، كانت بطلة في رياضة دفع الجلة ولعبت في فريق ألعاب القوى الألمانية الشرقية للنساء. وبعد تناولها للمنشطات على مدى سنوات من قبل المسؤولين الألمان الشرقيين، حدث تغير في كيمياء جسمها، وأجرت عملية التحول إلى رجل.