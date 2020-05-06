نبيل شعيل مُتهم بالتزوير بسبب هذه الأغنية

ميرنا وليد - بيروت - إتُهم الفنان ​الكويت​ي ​نبيل شعيل​ بتزوير الحقائق، بسبب أغنية "باقون هنا"، التي تم طرحها في عام 2018، ونسب فيها الشخصية الكرتونية السندباد البحري، إلى دول ​الخليج​، بعد إعادة تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعي مؤخراً، وأحدث هذا ضجة كبيرة في أوساط المتابعين ​العراق​يين، الذين رأوا أن البحار الشهير من بغداد.

وكان من أبرز هؤلاء الإعلامية العراقية سهير القيسي، التي كتبت معترضة: "بوليوود تصوره وكأنه من الهند وآخر ينسبه للواق واق. سندباد مثلي بغدادي وما رح يصير غير بغدادي".

وأضافت: "لحظة من فضلكم فلنفكر إيجابياً ونعتبر أن أغنية الفنان الكبير نبيل شعيل هي دعوة محبة، لاعتبار أننا في القلب وضمنيا واحد. العراق والكويت علاقة محبة".

وتفاعل معها الكثير من المتابعين، الذين أعربوا عن تأييدهم لها ولما قالته، عن أصل البحار الشهير، كما عن العلاقة الطيبة بين العراق والكويت.

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