ميرنا وليد - بيروت - تعرضت الممثلة المصرية نور الغندور لانتقادات واسعة بسبب نشرها صورة لها على حسابها حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي وظهرت فيها بإطلالة مختلفة عن تلك التي عرفها متابعوها فيها ليتبين لاحقاً أنها قامت باستخدام تقنية الفوتوشوب لتركيب وجهها على صورة عارضة ازياء عالمية تعدعى دانييلا جونز.

وبعد الجدل الكبير الذي حصل حول هذا الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي ازالت نور الصورة من صفحتها وقالت انها تقصد سرقة الصورة او الاساءة الى احد وان معجبوها هم من ركبوا الصورة فأعجبتها ونشرتها

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كانت هذه تفاصيل خبر نور الغندور تسرق صورة عارضة أزياء عالمية وتلصق وجهها عليها بالفوتوشوب -بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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