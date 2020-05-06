خاص بالصورة- جواز سفر مدير أعمال هيفا وهبي السابق يفضح إسمه الحقيقي

ميرنا وليد - بيروت - سربت بعض المصادر صورة عن جواز سفر ​محمد الوزيري​، وتبيّن أن هذا الإسم هو إسمه الفني وليس إسمه الحقيقي، بعد الازمة التي حصلت بينه وبين النجمة اللبنانية ​هيفا وهبي​، واتهمته مؤخراً باختلاس نحو 4 ملايين دولار أميركي بطريقة غير شرعية، على العلم بأنه كان يتقاضى كامل أتعابه أثناء عمله معها. واسمه الحقيقي بالكامل "محمد حمزة عبد الرحمن محمد عبد المنعم"

وسبق لموقع "الفن" ان تناول هذه القضية من دون اللجوء الى اسماء واندرج الخبر حينها في قائمة الاسرار.

الوزيري مهدد بالسجن لكنه في نفس الوقت يهدد بالانتقام ويقول انه يملك فضائح سيخرج عبرها الى وسائل الاعلام في حال استمرت هيفا وهبي في محاولة مقاضاته.

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