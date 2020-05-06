طارق العلي يثير الجدل بحديثه ضد الوافدين في الكويت

ميرنا وليد - بيروت - أثار الممثل ​الكويت​ي ​طارق العلي​ الجدل، بعد حديثه ضد الوافدين، في بلده الكويت.

وكتب العلي في صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "صباح الخير يا حكومتنا الغالية تكفون اتركوا عنكم المقولة الدبلوماسية العلاقة بين البلدين أكبر من مثل هاذي الأحداث".

وأضاف:"لأن هالجملة هي من جرعة بعض الدول علينا وتهاونت في تعاطيها مع تصرفات ابنائها فعلموهم ان أمن البلد واحترام قوانينه وهيبته اكبر من اي علاقه بين البلدين وبالدبلوماسية".

يُذكر أن العلي كان قد تعرّض لوعكة صحية، دخل على إثرها المستشفى منذ عدة أيام، وطمأن متابعيه بأن حالته الصحية أصبحت جيدة.

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