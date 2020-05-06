بالصورة- تامر حسني يخترق تصدّر محمد رمضان المراتب الثلاث في التريند

ميرنا وليد - بيروت - تصدّر يوم أمس، الفنان المصري ​محمد رمضان​ المراتب الثلاثة في تراند اليوتيوب من خلال مشاهد من مسلسله الرمضاني الجديد "البرنس"، وهنأ نفسه بنشر صورة عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "الحمد لله "البرنس" رقم واحد واتنين وتلاتة على تريند يوتيوب".

اليوم يخترق الفنان المصري ​تامر حسني​ تريند المرتبة الثانية عبر يوتيوب من خلال أغنية "الأصل مصري" بعد ساعات قليلة من طرح الأغنية عبر يوتيوب. ليتفوق حسني على فيديو "رضوان شاف سمحية بتحرق موبايله بعد ما سرقته منه- مسلسل برنس" بنسب المشاهدة.

الجدير ذكره أن أغنية "الأصل مصري" من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان ايهاب عبد الواحد وتوزيع علي فتح الله.

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