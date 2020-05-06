إليسا تكشف رأيها بموقف هشام سليم من تحوّل إبنته جنسياً

ميرنا وليد - بيروت - أشادت الفنانة اللبنانية ​إليسا​، بموقف الممثل المصري ​هشام سليم​، من إبنه المتحول جنسياً، مشيرة الى أن سليم كان واعياً وحكيماً في طريقة تعامله مع الموضوع، وأصبح مثالاً لتقبل وإحترام حرية وخيارات إبنه، على الرغم من ظلم المجتمع، ووجّهت التحية له ولإبنه.

وكتب إليسا في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "حلو بهالزمن يكون في أشخاص بوعي وحكمة هشام سليم ليكونو مثال بنقل مجتمعنا لمرحلة التقبل والاحترام والمصالحة مع النفس. كل التقدير لهالنجم اللي أعطى مثال احترام للإنسان وحرية خياراتو رغم ظلم المجتمع. وتحية أكبر لنور!".

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