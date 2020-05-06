خاص الفن- هذا المسلسل الذي تتابعه داليدا خليل في رمضان

ميرنا وليد - بيروت - رغم أنه العرض الثاني له الا ان مسلسل سر استطاع ان يحقق مجددا نجاح خلال شهر رمضان المبارك . والى جانب هذا العمل تتابع الممثلة ​داليدا خليل​ بعض الاعمال التي تعرض حاليا وقد علم موقع الخليج 365 ان المسلسل المفضل لديها هو "البرنس" الذي يلعب دور البطولة فيه الممثل محمد رمضان الى جانبه روجينا وعدد كبير من الممثلين المصريين.

وكانت قد عبّرت داليدا خليل عن سعادتها الكبيرة بسبب تلقيها اصداء ايجابية على العرض الثاني من مسلسلها "سر".

وكتبت داليدا على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "مبسوطة بالاصداء الايجابية من العرض التاني من مسلسل سر على LBCI وفخورة بتفاعل الكبير منكن الحمدالله عكل شي".

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