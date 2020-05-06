وفاة فنان بسبب سيجارة قبل الافطار

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ميرنا وليد - بيروت - توفي الفنان التشكيلي، عدنان كدرش متأثرا بطلقات الرصاص التي استخدمت خلال شجار حصل بين شباب حي الناعورة بمدينة إدلب.
وحسب الشهود على الحادث لم يكن عدنان مشاركا في الشجار، و أن "الخلاف بدأ بسبب شاب كان يدخن بشكل علني في الشارع خلال وقت الصيام، قبل أذان المغرب، ليتطور الأمر من خلاف إلى اشتباكات".
ويعرف كدرش بأنه أحد الفنانين الذين رسموا لوحات رُفعت أثناء الاحتجاجات في سوريا، كما رسم لوحات جدارية في شوارع إدلب، وعمل في مركز الفنون التشكيلية وقدم الكثير من فنه لوطنه.
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