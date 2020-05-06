نهى عابدين أسرع ممثلة تتراجع عن قرار الإعتزال!

ميرنا وليد - بيروت - تراجعت الممثلة المصرية نهى عابدين عن قرار الإعتزال، لتكون صاحبة أسرع ممثلة في الإعتزال والتراجع عنه.

فبعد أن فاجأتمتابعيها قبل 48 ساعة، بإعلان إعتزالها نهائياً، عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وكتبت: "قرار ممكن يكون صح أو غلط، المهم إني بفكر فيه بقالي فترة طويلة ووصلت لقرار هيريحني، أنا بعتزل مهنة التمثيل بشكل نهائي"، تراجعت نهى عن قرارها، بعد أن قام عدد كبير من زملائها ومحبيها بمساندتها ودعمها، حتى تراجعت عن الإعتزال.

يُذكر أن نهى تشارك في الموسم الرمضاني الحالي، من خلال مسلسلي "اتنين فى الصندوق" و"ليالينا 80".

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