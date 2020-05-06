هذا موعد تقديم تينا فاي لفعاليات Rise Up New York

ميرنا وليد - بيروت - وقع الاختيار على النجمة العالمية ​تينا فاي​ لتقديم فعاليات "Rise Up New York" الذي ينتظره الكثيرون كونه يضم عدداً من أهم وأشهر النجوم والمقرر إقامتها في 11 أيار الجاري حيث تعد تينا فاي البالغة واحدة من أكثر النجوم الذين يمتلكون شعبية وجاذبية تؤهلها لتقديم هذا الحدث وذلك حسب موقع "برودواي".

"Rise Up New York" هي حملة تليفزيونية افتراضية على مستوى المدينة لزيادة الوعي والتمويل لمساعدة سكان نيويورك المتأثرين بجائحة فيروس كورونا، وسيشارك في هذا الحدث بتقديم عدد من الاستعراضات كل من بون جوفي وبيلي جويل وماريا كاري وستينج، إلى جانب عدد آخر من الفنانين الذين سيتم الإعلان عنهم قريبا منهم روبيرت دي نيرو و بين بلات وسبايك لي.

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